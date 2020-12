Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match tra bianconeri e la Fiorentina

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, parla ai microfoni di Sky nel prepartita del match tra bianconeri e Fiorentina.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

VERDETTO – «Noi siamo sempre stati estranei e indifferenti. Quando ci diranno di giocare porteremo il pallone. C’eravamo anche il 4 ottobre in verità».

RABIOT – «Per sicurezza abbiamo adottato questa linea. Il regolamento dice la prima gara successiva alla sentenza. Che è quella con la Fiorentina. Rabiot era squalificato ed essendo ribaltata la sentenza non poteva giocare».

DYBALA – «Ogni intervista pre gara è sempre la stessa domanda. Le persone che ci seguono penso vogliono sapere altre cose. Siamo sempre in contatto con lui e il presidente è stato chiarissimo».

NUOVO GAP IN CLASSIFICA – «Siamo abituati a vincere i campionati. Sappiamo che dobbiamo vincere 30 partite per farlo. Stasera giochiamo per vincere e avere una partita in meno verso l’obiettivo».