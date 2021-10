Filippo Petterini, ex capitano del Foligno Calcio è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24 per raccontare Federico Cherubini

Con lui, da giovanissimo, ha condiviso lo spogliatoio da compagno di squadra. Poi lo ha osservato nelle vesti di dirigente del Foligno Calcio, club della loro città, prima di vederlo spiccare il volo verso la Juventus. Filippo Petterini, ex terzino e capitano dei “falchi” dell’Umbria, è tra quelli che conoscono meglio la carriera Federico Cherubini, cominciata proprio nel club dilettantistico, e che proprio grazie a “Chico” (come lo chiamano affettuosamente a Foligno) ha sfiorato la storica promozione in Serie B. Le sue parole in esclusiva a Juventusnews24.

«Già quando era giocatore si comportava da dirigente, ce l’aveva dentro. Per come era fatto, si vedeva che era portato a ricoprire questo ruolo…oltre a quello di capitano. Mi ricordo che quando ci giocavo insieme lui lavorava. E quindi quando c’era da esprimersi ed esporsi in campo lui già era abituato perché sapeva stare col pubblico rapportarsi con gli altri. Da qui a dire che sarebbe diventato direttore della Juventus è un altro discorso. Quest’anno è stato complicato fare il direttore per tutti e per tutte le squadre. Sicuramente farlo nel primo campionato post Covid non è come farlo nella Juventus di qualche anno fa. Se pensiamo che poi Ronaldo ad un giorno dalla chiusura del mercato gli ha detto che sarebbe andato via, direi che non è stato semplice, né per lui né per la società bianconero. Credo che abbiano preso Allegri proprio per avere una certezza almeno in panchina tra i tanti punti di domanda che c’erano fuori. Anche il rinnovo di Dybala è una situazione particolare. Alla Juventus, poi, è obbligato a vincere, ma le altre squadre come Milan, Inter e Napoli sono cresciute. Non è semplice per la Juventus e per lui in questa situazione, ma ne verranno fuori».».

