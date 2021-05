Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport dopo il match tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium. Le dichiarazioni del tecnico

JUVE ANCORA VIVA – «Per noi era importante vincere per avere una speranza. Siamo riusciti a farlo nonostante qualche difficoltà».

COPPA ITALIA CAMBIA FUTURO – «Da domani inizierò a pensarci. L’obiettivo adesso è recuperare».

SOSTITUZIONE RONALDO – «Era contento di uscire forse. Eravamo in dieci e avrebbe dovuto correre a vuoto per la restante parte di gara. Ingresso anticipato nello spogliatoio come me con Conte? No io ero andato direttamente».

VINCERE IN MANIERA SPORCA – «Non saremmo qui a parlare di quarto posto. Se avessimo lottato su ogni palla come nelle ultime partita saremmo qui a parlare d’altro. Abbiamo mancato tanti appuntamenti, soprattutto in gare più abbordabili rispetto a quella di stasera».