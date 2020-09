Juventus, Pirlo sui nuovi arrivati: «Kulusevski e Pellegrini sono pronti, Arthur non ancora»

Andrea Pirlo in conferenza stampa ha parlato anche delle condizioni dei nuovi arrivati

Andrea Pirlo, neo allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria. Il tecnico bianconero ha fatto il punto sui nuovi arrivati.

«Sono tutti a disposizione. Kulusevski e Pellegrini conoscono già il campionato italiano, mentre Arthur viene dalla Liga quindi deve avere un po’ di tempo. Siamo qua per dare tempo a tutti, non diamo giudizi affrettati. Dejan può giocare in qualsiasi posizione d’attacco, perché è talmente intelligente che può trovarla da solo. Sta dimostrando grande apertura ad ogni soluzione».