Juventus, Pjanic sì e Locatelli no? Allegri li vuole entrambi!

Calciomercato Juventus: l’arrivo di Pjanic in bianconero non escluderebbe anche l’acquisto di Manuel Locatelli

Miralem Pjanic di nuovo alla Juventus? Il centrocampista bosniaco potrebbe essere di nuovo a disposizione dei bianconeri con il ritorno di Max Allegri in panchina.

Come riporta il Mundo Deportivo, non ci sarebbe l’ostacolo causato dall’arrivo di Locatelli perché Allegri vorrebbe questa coppia a centrocampo. Per arrivare al bosniaco, potrebbe essere necessario uno scambio con il Barcellona ma la Juventus preferirebbe un prestito per arrivare a lui.