Juventus, Pogba punta ad esserci contro la Cremonese

Paul Pogba sta lavorando per tornare in campo il 4 gennaio contro la Cremonese, prima partita dopo i Mondiali

Continua il recupero di Paul Pogba in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista bianconero sfrutterà la pausa Mondiale per mettersi subito a disposizione di Allegri.

IL RIENTRO IN CAMPO – L’obiettivo di Pogba è di strappare la convocazione per Cremonese-Juventus del 4 gennaio. Il francese vorrebbe scendere in campo per mettere minuti nelle gambe in vista della sfida contro il Napoli.