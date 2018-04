Buffon carica i tifosi: «Insieme saremo più forti» – VIDEO

Gianluigi Buffon pronto per Juventus-Real Madrid: il capitano bianconero ha caricato i tifosi sui social network con un messaggio ben preciso, ecco le sue parole

A dieci mesi di distanza dalla finale di Cardiff, Juventus-Real Madrid in campo questa sera all’Allianz Stadium di Torino per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2017/2018. I bianconeri cercano la rivincita dopo la batosta per 1-4 di giugno, trascinati dal carisma e dell’esperienza di capitan Gigi Buffon.

Tra i protagonisti della stagione bianconera, il portiere ha utilizzato i social network per chiamare a raccolta i sostenitori della Juventus in vista dell’appuntamento di questa sera: «Stasera, insieme, saremo più forti! #JuveRM #TOGETHER». Il numero 1 ha incitato così i tifosi della Vecchia Signora per avere uno Stadium brulicante, pronto a diventare l’arma in più questa sera contro i Galacticos.