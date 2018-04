Juventus-Real Madrid, Zidane lancia Isco: panchina per Bale

Mancano meno di cinque ore alla sfida dell’Allianz Stadium Juventus-Real Madrid, gli ultimissimi aggiornamenti sulla formazione che schiererà Zinedine Zidane: fiducia in Isco

Andata dei quarti di finale di Champions League 2017/2018: alle 20,45 in programma all’Allianz Stadium Juventus-Real Madrid, nuovo episodio dopo la sfida di Cardiff dello scorso giugno. Da Torino giungono gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione che schiererà Zinedine Zidane per sfidare i bianconeri e c’è un solo dubbio che riguarda il reparto avanzato, che coinvolge due top player del calibro di Isco e Bale.

Secondo quanto riporta Premium Sport, Zidane sta pensando di riproporre questa sera allo Stadium la stessa formazione che a Cardiff sconfisse 1-4 i bianconeri in finale di Champions League: Isco alle spalle di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Fiducia al fantasista spagnolo, dunque, ideale per non dare punti di riferimento alla difesa di Massimiliano Allegri. Panchina in vista per Gareth Bale, che potrebbe contribuire a gara in corso. Ridotte al minimo, invece, le speranze di titolarità per Lucas Vazquez e Marco Asensio: il tecnico delle Merengues è orientato a optare sul 4-3-1-2 e non sul 4-3-3, per questo motivo l’ex Malaga è considerato il profilo migliore per affrontare Giorgio Chiellini and Co.