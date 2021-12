Juventus, rinnovo Bernardeschi: accordo vicino. I dettagli

La Juventus e Bernardeschi sarebbero vicini a trovato l’accordo per il rinnovo di contratto

Tuttosport fa oggi il punto sul rinnovo di Federico Bernardeschi. Le prestazioni dell’esterno, dopo una brutta stagione passata lo scorso anno sotto la guida di Andrea Pirlo, sono tornate ad assestarsi su alti livelli, convincendo Allegri a puntare sempre più spesso su di lui.

La Juve, che fino a qualche mese fa sembrava sicura di cederlo, sarebbe ora così convinta di non privarsene. I contatti per arrivare alla firma sono stati avviati già da diverso tempo e la volontà di entrambe le parti appare quella di continuare insieme. L’ex viola ha fiducia nel suo futuro in bianconero, con la fumata bianca che potrebbe non tardare ad arrivare.

