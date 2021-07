Juventus, novità sul rinnovo di Chiellini: atteso in ritiro

Rinnovo Chiellini: la posizione della Juve e di Allegri sul capitano bianconero, il cui contratto è scaduto il 30 giugno

Il contratto con la Juve è scaduto il 30 giugno scorso, ma attualmente Giorgio Chiellini si sta godendo le meritate vacanze dopo la vittoria dell’Europeo. Sky Sport ha inquadrato la situazione relativa al futuro del capitano bianconero.

Chiellini tornerà il 2 agosto insieme agli altri azzurri, e qualche giorno prima potrebbe incontrare la Juventus per limare i dettagli del prolungamento per un’altra stagione. Non ci sono dubbi sul rinnovo del difensore da parte del club bianconero, sul quale Allegri conta molto.

