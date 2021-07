Juventus, rinnovo Cuadrado: le ultime sul futuro del colombiano

La Juventus e Juan Cuadrado sarebbero pronti a continuare insieme. Il rinnovo del colombiano sarebbe solo da formalizzare

Secondo quanto riferito da La Stampa, nel piano rinnovi della Juventus non ci sono solo Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, bensì anche Juan Cuadrado. Il contratto del colombiano è in scadenza il 30 giugno 2022, ma mai il suo prolungamento è stato messo in discussione.

La Juventus non ha mai ipotizzato una separazione con il calciatore e mai lui ha considerato altre proposte. L’accordo con l’agente Lucci – ancora una stagione, ingaggio mantenuto – è stato raggiunto e nelle prossime settimane, dopo il ritorno di Juan dalle vacanze, sarà formalizzato.