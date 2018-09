Juventus, Ronaldo record di tiri: media conclusioni più alta dal 2004/2005

Il fenomeno della Juventus, Cristiano Ronaldo ha effettuato sino ad ora la bellezza di 42 conclusioni, stabilendo il record di tiri a partita dal 2004-2005

Il fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, sembra essersi definitivamente sbloccato. Dopo tre giornate di digiuno, prima la doppietta contro il Sassuolo e ieri il gol contro il Frosinone, hanno permesso a CR7 di tornare a festeggiare. Uno come il portoghese non può rimanere a secco guardano le sue statistiche in carriera e quelle sino ad ora in Serie A. Ronaldo continua, difatti, ad inanellare record su record, l’ultimo è arrivato ieri quando è divenuto il giocatore con la media più alta di tiri effettuati dalla stagione 2004-2005.

L’attaccante bianconero, difatti, dopo cinque giornate ha concluso ben 42 volte (17 nello specchio della porta) con una media di 8,4 tiri a partita. Ronaldo è, dunque, il calciatore con più tiri effettuati nel corso di questa stagione con numeri impressionanti, basti pensare che il secondo in questa speciale classifica è Edin Dzeko della Roma con 27 conclusioni e che squadre come il Frosinone ed il Chievo complessivamente fino ad ora ne hanno effettuati rispettivamente 38 e 50. CR7, però, non è il più preciso dato che la sua media realizzativa attualmente è di un gol ogni 14 conclusioni. Adesso i tifosi bianconeri si augurano che il fuoriclasse migliori la precisione così da poter festeggiare più spesso le sue reti.