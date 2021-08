Juventus, Sacchi non ha dubbi: «Senza Ronaldo succederà questo»

Juventus, Sacchi non ha dubbi: «Con la partenza di Cristiano Ronaldo succederà questo, ne sono sicuro»

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha fatto il punto sulla Juventus che già da stasera dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole.

«Adesso, senza Ronaldo, gli altri dovranno diventare ancora più gruppo. Avranno maggiori responsabilità. Nessuno potrà più dire: ‘Tanto ci pensa Ronaldo!’. Eh no: Ronaldo non c’è più, ora sono gli altri a doversi far carico del gioco, della manovra, di tutto. E sarà un bene per la Juve perché ha la possibilità di diventare un vero collettivo nel quale i singoli si esaltano perché sono perfettamente integrati nel gruppo. Soltanto attraverso questo passaggio fondamentale si può arrivare a essere dominatori in campo europeo».