Juventus: Sarri vuole passare sempre al centro

I principi della Juventus di Sarri si vedono sempre. Anche contro le squadre più difensive, si vuole passare al centro

Sarri non si sta dimostrando il talebano che molti critici descrivevano. Tuttavia, nella sua Juventus si vedono pattern, in particolare la voglia di attaccare per vie centrali, superando la linea d pressione avversaria. Si sguarniscono le corsie esterne e si sovraccaricano i corridoi interni, con tanta densità in mezz e costanti combinazioni di prima.

Nella slide sopra c’è un esempio. Nonostante un’Udinese molto bassa, la Juve non allarga gli avversari ma anzi insiste nell’attacco per vie interne. Basti guardare quanti giocatori ci sono in pochi metri, Sarri cerca una grande vicinanza tra i propri uomini e i terzini bloccati. La principale differenza rispetto al calcio di Allegri.