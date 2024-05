Juventus, Cagni: «Confronto con l’Inter? Non c’è nemmeno paragone»

Luigi Cagni ha parlato di vari temi riguardanti la Juventus tra cui il gap con l’Inter e la finalissima di Coppa Italia con l’Atalanta

Luigi Cagni è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24 per parlare della squadra bianconera e dei prossimi obiettivi: dal match con la Salernitana in campionato alla finale di Coppa Italia con l’Atalanta.

Come si può spiegare da fuori una Juve che viene da 14 punti in 14 gare?

«Che la Juve avesse un organico un po’ risicato quello lo si sapeva dall’inizio, non poteva competere con le altre squadre più importanti. Poi è comunque in una situazione in cui è praticamente qualificata per la Champions, non è messa così male. Ha avuto un’annata con tanti infortuni, tra cui quelli di Vlahovic e se levi Vlahovic alla Juve, così come un Osimhen al Napoli, poi i risultati ne possono risentire».

Quindi secondo lei la Juve non avrebbe potuto fare di più?

«Assolutamente. Secondo me non c’è nemmeno paragone tra l’organico della Juve e quello dell’Inter, quando le due squadre erano testa a testa i bianconeri stavano andando oltre le loro aspettative».