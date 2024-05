Juventus, Iuliano: «Allegri resta o no? Da tifoso posso dire questo»

Mark Iuliano, ex giocatore della Juventus, ha parlato della situazione allenatore in casa bianconera tra Allegri e Thiago Motta

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, è intervenuto a TuttoJuve.com per parlare del futuro della panchina bianconera, tra la permanenza di Allegri e il probabile arrivo di Thiago Motta.

ALLENATORE – «Non spetta a me commentare, il mio compito da tifoso è quello di giudicare a fine campionato quello che è stato fatto. I difetti di questi anni li conosciamo tutti, potrei saperli anche senza guardare una partita. Il primo tra tutti è il centrocampo, in pratica stiamo giocando senza Pogba – che è uno dei più forti del mondo – e Fagioli. E c’è da considerare anche il fatto che tanti calciatori hanno tirato la carretta senza avere gli adeguati ricambi. Ci sono tante scusanti e molti alibi, che poi finiscono nel momento in cui si inizia a raccogliere. Io ringrazio Allegri per quel che ha fatto e lo stesso discorso lo farò per tutti quelli che sono passati e che verranno, così come i calciatori, perché la Juve viene prima di tutto. Qui bisogna vincere e convincere, la società ne è consapevole così come lo sono i tifosi. I dirigenti sceglieranno sempre il meglio per questi colori»

FUTURO – «Oggi è superfluo parlare di altro, perché ci sono degli obiettivi vitali da centrare. Non è il momento di sputare veleno e mettere zizzania, c’è da star vicino ai calciatori così da fare il tifo per loro in modo da aiutarli a vincere dei trofei. Voglio solo il bene della squadra»