Juventus-Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita della quarta giornata della Serie A 2018/2019

All’Allianz Stadium di Torino, per la quarta giornata della Serie A 2018/2019, andrà in scena Juventus-Sassuolo. La gara, in programma domenica 16 settembre alle ore 15, metterà di fronte le due squadre attualmente in testa alla classifica: da una parte la formazione di Massimiliano Allegri (9 punti), che ha iniziato il campionato con le vittorie su Chievo Lazio e Parma, dall’altra i neroverdi di Roberto De Zerbi (7 punti), che hanno alle spalle la vittoria contro l’Inter, il pareggio di Cagliari e l’ultimo successo casalingo sul Genoa. Nella sfida di Torino, tanti spunti e motivazioni, con la Juventus pronta a continuare la sua marcia in testa alla classifica e il Sassuolo voglioso di dare continuità all’ottimo avvio stagionale. Qui di seguito tutte le informazioni complete su come vedere l’incontro in streaming ed in diretta tv.

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 di domenica in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A HD (numero 202 dello Sky Box, oppure al 241) e anche in pay-per-view, anche per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio, sul canale Sky Calcio 2 (numero 252 dello Sky Box). La gara sarà disponibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Juventus-Sassuolo potrà essere seguita anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva, e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri dovrebbe optare per il 4-3-3 e conta di recuperare Pjanic, reduce da un fastidio fisico rimediato in Nazionale. In linea di difesa, oltre alle conferme di Chiellini, Bonucci e Alex Sandro, è probabile il ritorno a destra di Cancelo; a centrocampo si va verso la conferma del trio Pjanic-Matuidi-Khedira, mentre in attacco si dovrebbe rivedere il tridente iniziale già visto a Parma e formato da Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Così, previsti inizialmente ancora in panchina Emre Can, Dybala e Douglas Costa.

SASSUOLO – De Zerbi potrebbe optare per la difesa a 3 puntando su un sistema di gioco più coperto; torna Marlon dopo la squalifica, che dovrebbe partire titolare. Da valutare le condizioni di Magnanelli, ancora alle prese con lo smaltimento dell’infortunio muscolare: a centrocampo, Locatelli appare sicuro del posto, affiancato nella probabile linea a 4 da Lirola, Duncan e Rogerio. In attacco, Berardi e Boateng appaiono sicuri dell’impiego, mentre Di Francesco e Babacar si giocano una maglia.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Locatelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco.