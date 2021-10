Juventus, senti l’ex: «Allegri sta riportando i bianconeri al vertice»

L’ex Juventus Verza: «Allegri sta riportando i bianconeri al vertice. Per lo scudetto sarà interessante il duello con questa squadra»

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex giocatore di Juventus e Milan Vinicio Verza ha commentato l’ultimo turno di campionato. Di seguito le sue parole.

«Le big hanno risposto bene e anche la Juve sta tornando. Il Milan ha vinto contro una grande e ha mandando un altro messaggio importante, spero che la rosa permetta ai rossoneri di arrivare fino in fondo ma intanto, ripeto, la ripresa della Juve fa capire che ci sono anche loro. Allegri sta amalgamando un po’ la squadra. La perdita di Ronaldo aveva creato un po’ di scompiglio ma sta ritrovando i pezzi e sta cercando di formare una squadra reimpostandola a sua immagine. Sarà un percorso in itinere però sta trovando la squadra per tornare al vertice».