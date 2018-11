Con Chiellini e Dybala out, Allegri dà la fascia di capitano a Mandzukic contro la Spal: è la prima volta nella Juventus

Con la mancanza di Giorgio Chiellini e di Dybala nella partita contro la Spal, la fascia di capitano è rimasta vacante fino all’ultimo. Nella sfida delle 18 tra Juventus e Spal, Allegri ha perciò deciso di affidare la fascia di capitano a Mario Mandzukic, preferendo il croato a Leonardo Bonucci. Si tratta della prima volta da capitano per Mario Mandzukic, una prima volta che capita alla 142esima presenza con la maglia bianconera. In questa stagione, Allegri ha dimostrato come tutti possano esser leader dello spogliatoio: è infatti già capitato a Khedira, Bonucci, Barzagli e Dybala.