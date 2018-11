Juventus-Spal streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Spal streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per la 13ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Spal è la gara valida per il 13° turno della Serie A 2018/2019. Squadre in campo all’Allianz Stadium di Torino sabato 24 noveembre alle ore 18. La Juventus capolista (34 punti), reduce dalla vittoria di San Siro sul Milan, riceve la Spal di Leonardo Semplici (13 punti), squadra che attraversa un momento difficile con un solo punto conquistato nelle ultime tre gare di campionato. I bianconeri di Massimiliano Allegri, unica squadra ancora imbattuta in Serie A, puntano alla vittoria per proseguire la marcia in testa alla classifica e tenere a distanza il Napoli (secondo a -6). La compagine ferrarese è invece in cerca di punti per uscire dal periodo difficile e tenersi lontana dalla zona retrocessione.

Juventus-Spal sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la partita di Torino potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva, e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Juventus-Spal

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 24 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Go

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Federico La Penna (sez. Roma)

Juventus-Spal probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri, senza gli indisponibili Can, Khedira e Bernardeschi, è pronto a cambiare sistema di gioco puntando sul 4-4-2. In porta spazio a Perin e riposo per Szczesny; linea di difesa con Cancelo, Bonucci, Chiellini e De Sciglio (favoriti su Benatia e Alex Sandro). A centrocampo probabile impiego di Cuadrado, Bentancur, Pjanic e Douglas Costa; in attacco è pronta la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

SPAL – Semplici può contare su tutti i suoi giocatori e dovrebbe schierare il classico 3-5-2; quattro i dubbi principali per l’allenatore biancoazzurro: Cionek e Vicari in difesa potrebbero essere scalzati all’ultimo da Djourou e Bonifazi. A centrocampo Fares è recuperato e si gioca una maglia da titolare con Costa, così come scenderà in campo uno solo tra Valdifiori e Schiattarella. Conferme per Gomis in porta e per la coppia Antenucci-Petagna in attacco.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna.

