Juventus-Spal: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Spal, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus si prepara ad ospitare la Spal di mister Semplici nell’anticipo della 13° giornata di Serie A delle ore 18. A breve il via alla diretta live. I bianconeri di Allegri, dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, sono decisi a portare a casa i tre punti in un match sulla carta abbastanza agevole. La vittoria sarebbe fondamentale per avere temporaneamente 9 punti di vantaggio sul Napoli, che affronterà il Chievo e deve assolutamente batterlo per inseguire CR7 e colleghi. La Spal spera nell’impresa, consapevole che avrà bisogno della partita perfetta per ottenere un risultato utile all’Allianz Arena. Il tecnico livornese schiera un 4-4-2 e sceglie di far riposare Szczesny, Chiellini e Matuidi in favore di Perin, Rugani e Bentancur. Centrocampo a quattro con Cuadrado e Douglas Costa che escludono dalla partita Dybala, intoccabili davanti Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Il croato indosserà la fascia da capitano. Modulo speculare per Semplici, che invece può fare affidamento su Kurtic dal 1′ e soprattutto sulla coppia offensiva formata da Antenucci e Petagna. Bonifazi e non Simic nella difesa a quattro dei biancoazzurri.

Allegri conferma le indiscrezioni schierando un 4-4-2 con Perin e Rugani dal 1′, che completano il reparto difensivo insieme a De Sciglio, Bonucci e Alex Sandro. Matuidi a riposo, gioca Bentancur al suo posto al fianco di Pjanic. Sulle fasce pronti ad insidiare gli avversari Cuadrado e Douglas Costa. Coppia d’attacco Mandzukic-Ronaldo come punte centrali, Dybala si siede in panchina, speranzoso di entrare. Semplici stupisce schierando uno speculare 4-4-2 con Kurtic dal 1′. Escluso dai nomi della difesa Simic in favore di Bonifazi. Confermato il tandem d’attacco Antenucci-Petagna.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Douglas Costa; Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, Chiellini, Barzagli, Cancelo, Kean, Benatia, Matuidi, Bernardeschi, Spinazzola, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SPAL (4-4-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Missiroli; Antenucci, Petagna. A disposizione: Thiam, Milinkovic, Djourou, Simic, Valoti, Floccari, Moncini Valdifiori, Dickmann, Everton, Costa, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici.

ARBITRO: La Sala di Roma.

Juventus-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Allegri dovrebbe optare per un 4-4-2 concedendo la presenza dal 1′ per Perin e Rugani in difesa per far rifiatare capitan Chiellini, tornato dagli impegni con la Nazionale. Concesso un turno di riposo per Blaise Matuidi, a centrocampo la coppia Pjanic-Bentancur si occuperà di servire Mandzukic e l’infaticabile Cristiano Ronaldo. I rapidissimi Cuadrado e Douglas Costa chiamati all’impiego in fascia. Semplici invece spera in un miracolo da parte dei suoi, affidandosi al consueto 3-5-2 e alla premiata ditta Antenucci-Petagna per insidiare l’eccezionale difesa bianconera. A centrocampo torna Kurtic dall’inizio, dopo aver recuperato dall’infortunio al gomito.

Juventus-Spal: i precedenti del match

La storia dà ragione alla “Vecchia Signora”, come si può facilmente intuire: delle 34 precedenti sfide in Serie A tra Juventus e SPAL, gli juventini che ne hanno vinte ben 21 e pareggiate 12. Una sola vittoria invece per i ferraresi. L’ultimo incrocio tra le due squadre in casa dei bianconeri ha visto questi ultimi trionfare con un netto 4-1, con i gol di Bernardeschi, Dybala, Higuain e Cuadrado per i padroni di casa e con il solo Paloschi per la Spal. L’unico dei marcatori di quel match ad essere presente dal primo minuto dovrebbe essere il velocista colombiano. In Emilia Romagna invece l’ultimo scontro terminò a reti inviolate.

Juventus-Spal: l’arbitro del match

Dirigerà la sfida delle h 18:00 tra Juventus e SPAL il signor Federico La Penna della sezione di Roma1. Di Liberatore e Cecconi saranno i due assistenti, mentre il quarto uomo sarà Giua. Piccinini e Giallatini impegnati al VAR. La Penna ha diretto soltanto un match della Juventus, che i tifosi ricorderanno bene: si tratta dell’unico pareggio della stagione corrente, ovvero la sfida casalinga contro il Genoa terminata 1-1.

Juventus-Spal Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.