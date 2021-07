Juventus, spiraglio per Griezmann. Il francese via da Barcellona?

Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona questa estate: le ultime indiscrezioni sul francese, accostato anche alla Juventus

Potrebbe essere lontano dal Barcellona il futuro di Antoine Griezmann. L’attaccante francese, accostato anche alla Juventus in caso d’addio di Dybala, non sarebbe incedibile per il tecnico blaugrana Koeman.

Come riporta El Chiringuito TV, l’attaccante non vorrebbe restare con un ruolo secondario e sarebbe disposto a lasciare la Catalogna. Griezmann avrebbe due offerte dalla Premier League e, inoltre, sarebbe nei radar dell’Atletico Madrid per un ipotetico ritorno alla corte di Simeone.