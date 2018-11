La risposta agli insulti di Cristiana Girelli ricalca Bonucci: «Come ha detto il mio collega, la mamma degli ignoranti è sempre incinta»

Oggi doveva essere la giornata contro la violenza sulle donne, eppure scene irriguardose sono accadute nella partita tra la Fiorentina e la Juventus Women. La calciatrice Cristiana Girelli, protagonista nella vittoria delle bianconere grazie al gol dell’uno a zero, è stata subissata da insulti dai tifosi Viola. Al termine della gara, la sua risposta ha calcato quella del collega Bonucci in merito ai fischi con l’Italia: «Rispondo con un sorriso, e come dice il mio collega juventino Bonucci, la mamma degli ignoranti è sempre incinta, nonostante oggi sia la giornata contro la violenza contro le donne. Spero che questa gente non ci sia più sui campi di calcio, perché il calcio non è questo».

A fine gara, è stato il presidente della Fiorentina Sandro Mencucci a rispondere agli insulti dei suoi tifosi: «Quello che non c’era mai stato nel calcio femminile, sono proprio queste scene di maleducazione. Il calcio femminile è bello perché queste cose non accadono. La Girelli, tra l’altro, è una bravissima calciatrice e anche una bellissima ragazza. Purtroppo qui ci portiamo dietro quello che succede nel calcio maschile. Ma visto che lo spettacolo è bello e le squadre stanno dando il massimo, nessuno merita insulti. Io sono favorevole per un tifo all’inglese, spero che le persone si rendano conto che è meglio applaudire e basta».