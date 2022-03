Juventus Women, Montemurro: «Lione più favorito ora che prima dell’andata»

Le parole di Montemurro nella conferenza stampa alla vigilia di Lione Juventus Women

Le parole di Joe Montemurro alla vigilia del match tra Lione e Juventus Women in conferenza stampa:

FAVORITA – «Il Lione è la squadra numero uno del mondo, ha grandi campionesse e una grande storia in questa competizione. Sono ancora più favoriti rispetto ad inizio qualificazione. Giocano in casa, hanno avuto otto giorni di riposo. Sinceramente sono i favoriti, ma come ha detto Pauline la partita dura 90 minuti e speriamo di non portarla ai supplementari. Speriamo di godere di questa avventura».

ANDARE A LIONE A VINCERE – «Non conosco un allenatore o un giocatore che vuole perdere. Se gioco a briscola con mio fratello voglio vincere. Siamo qui per giocarla, non vogliamo proteggere il risultato. Mi fa piacere che le ragazze abbiamo preso questa positività, poi dovremo gestire la partita. In alcune situazioni loro avranno più possesso e in altre potremo giocare noi».

