Juventus Women, Sembrant: «Ha vinto la squadra, sapevamo di potercela fare»

Le dichiarazioni di Sembrant dopo la vittoria in Women’s Champions League

Sembrant ha parlato dopo la vittoria della Juventus Women contro il Lione per 2-1. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

«E’ meraviglioso, oggi ha vinto la squadra, sono contenta per quello che abbiamo fatto in campo e per come è andata Sapevamo che ce la potevamo fare. Sono scesa in campo e ho pensato che potevamo farcela. Ora il nostro cammino continua e dobbiamo fare sempre meglio».