Juventus, Zamparini: «Dybala vada al Real Madrid già a gennaio»

Maurizio Zamparini consiglia Paulo Dybala. Ecco le parole dell’ex presidente del Palermo sull’attaccante della Juve

Maurizio Zamparini dà un consiglio a Paulo Dybala, suo attaccante ai tempi del Palermo. Le sue parole su Tuttosport.

«Il consiglio che gli do oggi è lo stesso:Paulo, lascia la Juventus e vai al Real Madrid. Magari già a gennaio. Sarebbe un affare per tutti. Per lui e anche per la Juventus, che se non sbaglio già due estati fa aveva provato a venderlo. Paulo è un fuoriclasse e non un vice. Alla Juventus c’è Cristiano Ronaldo, un vero fenomeno, e Dybala deve andare a fare il Ronaldo in un’altra big».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24