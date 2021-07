Kaio Jorge Juventus: c’è la conferma del tecnico del Santos

Fernando Diniz, allenatore del Santos, conferma l’addio di Kaio Jorge: le parole sul possibile approdo alla Juventus

Fernando Diniz, allenatore del Santos, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-0 alla Juazeirense in Coppa di Brasile. La conferma dell’addio di Kaio Jorge.

«Se alla fine dovesse restare al Santos, la mia intenzione è quella di schierarlo in campo, ovviamente. Quello che ho potuto capire, parlando con Kaio è che vuole andarsene, ma trovando le modalità per ricompensare in qualche modo il Santos. Insomma, vuole partire, ma lasciandosi bene con il club. Non mi piace parlare di trattative, ma il mio desiderio è che rimanga a giocare qui almeno fino a dicembre».