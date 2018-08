Kakà a San Siro per Milan-Roma: che ovazione per Ricky! – VIDEO

Grandi applausi per Ricardo Kakà prima di Milan-Roma. Grande accoglienza per il brasiliano a San Siro

Paolo Maldini e Leonardo, dirigenti del Milan, in tribuna stasera per Milan-Roma. Insieme a loro anche Scaroni e Gordon Singer ma anche un altro pezzo di storia del Milan come Franco Baresi ma anche come Ricardo Kakà. Il brasiliano, che sta studiando da dirigente e potrebbe entrare presto a far parte della dirigenza milanista, è sceso in campo prima della sfida ed è stato accolto da un grande boato.

Grandissima accoglienza per l’ormai ex giocatore brasiliano, idolo dei tifosi milanisti. Kakà è stato accolto da tantissimi applausi e da tanti cori dagli oltre 60mila spettatori presenti a San Siro per la gara contro la Roma. Il brasiliano poi è tornato in tribuna per godersi la sfida una fila sotto al suo connazionale Leonardo ma prima della partita ha potuto saggiare, ancora una volta, il grande affetto che il popolo milanista nutre nei suoi confronti.