L’Atletico su Kalinic, il Milan libera il posto per Falcao

Il Milan libera il posto per l’arrivo della punta: l’Atletico Madrid è su Nikola Kalinic, i rossoneri vogliono Radamel Falcao

Grande giro di punte in Italia e all’estero. Nikola Kalinic, centravanti dissidente, potrebbe proseguire la sua carriera in Spagna. Il calciatore del Milan, che era stato mandato via dal ritiro da Rino Gattuso a causa del suo atteggiamento e che è stato mandato a casa dal Mondiale dopo essersi rifiutato di entrare in campo nella gara d’esordio, a pochi minuti dal termine del match, non ha vissuto una stagione positiva e porta dietro ancora le storie di un’annata che sarebbe potuta essere molto diversa.

Il centravanti croato però ha ancora mercato e potrebbe lasciare il Milan. I rossoneri cercano un’offerta da 25-30 milioni che non è ancora arrivata ma secondo Il Corriere della Sera, l’interesse dell’Atletico Madrid potrebbe aprire presto uno spiraglio per il club milanista, sempre alle prese con la cessione del club a Commisso e con i problemi relativi al Fair Play Finanziario. Simeone vuole scommettere su Kalinic e i rossoneri sono pronti a salutarlo: in questo modo libererebbero un posto per l’acquisto di una punta e al momento Radamel Falcao sembra il candidato numero uno a riempiere la casella del centravanti per Gattuso. Difficile Morata, complicato Immobile.