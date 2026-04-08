Kane al miele con Del Piero: «Sono cresciuto guardando attaccanti come lui, se dice qualcosa di buono…»

Kane loda Del Piero: «Sono cresciuto guardando attaccanti come lui, se dice qualcosa di buono…». Le parole della punta del Bayern Monaco

Nel post-partita della sfida europea tra Real Madrid e Bayern Monaco, l’attenzione si è concentrata sulle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport. Harry Kane, protagonista sul campo del Bernabeu e autore della rete del momentaneo raddoppio per i tedeschi, ha risposto con immensa ammirazione agli elogi ricevuti in diretta.

L’attaccante ha rivolto parole di profonda stima verso Alessandro Del Piero. Il centravanti inglese ha incensato pubblicamente l’ex capitano della Juventus, ringraziandolo calorosamente per la lucida analisi e per i preziosi complimenti spesi nei suoi confronti dopo la prestazione offerta in terra spagnola.

Il bomber ha sottolineato come l’ex fantasista rappresenti uno dei migliori interpreti in assoluto di questo sport. Il giocatore ha ammesso di aver sempre seguito da ragazzo le gesta di simili campioni, accogliendo con immenso onore e grande orgoglio i giudizi positivi di una vera leggenda.

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LE PAROLE – «È uno dei migliori, sono cresciuto guardando grandi attaccanti come lui. Se dice qualcosa di buono lo accetto molto volentieri» .