Kante in scadenza: Juve e Atletico Madrid sul centrocampista

La Juve sta monitorando la situazione di Kante, in scadenza con il Chelsea e ancora lontano dal rinnovo: sul francese anche l’Atletico Madrid

Come riferito dal Mundo Deportivo, per l’estate la Juve starebbe seguendo con attenzione la situazione di N’Golo Kanté, che potrebbe lasciare il Chelsea.

I bianconeri osservano il tutto in attesa di capire come e se possibile affondare il colpo sul mercato, sapendo però che la concorrenza è tanta. In prima fila l’Atletico Madrid e altri club spagnoli.

