Karsdorp: «Con Abraham intesa perfetta, vogliamo la Conference League». Le dichiarazioni del terzino giallorosso

Rick Karsdorp, terzino della Roma, ha parlato in vista del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

DERBY – «Dobbiamo ripartire dal derby perché è stata la nostra miglior partita dell’anno».

ABRAHAM – «È un attaccante speciale, i miei quattro assist per lui sono destinati a salire perché abbiamo un’intesa perfetta».

CONFERENCE LEAGUE – «Vogliamo lottare per vincerla e comunque siamo ancora in corsa per il quarto posto».