Roma, Karsdorp: «Nel derby la miglior prestazione dell’anno. Ma ora pensiamo alla Samp»

Ecco le parole di Karsdorp: «Nel derby la miglior prestazione dell’anno. Ma ora pensiamo alla Samp»

Le parole terzino della Roma Rick Karsdorp a Sky Sport:

«La fiducia è molto alta, abbiamo giocato due gare così così contro il Vitesse , ma siamo passati. Poi c’è stato il derby vinto per 3-0, davvero bellissimo, ma è il passato ora dobbiamo pensare alla Sampdoria. Penso che sia stata la prestazione migliore dell’anno, ma anche la partita in casa con l’Atalanta è stata molto buona. Vogliamo finire il campionato il più in alto possibile, quinto o sesto posto, e per questo contro la Sampdoria vogliamo i tre punti. Bodo? Conoscete le nostre ambizioni europee, sarà una sfida da dentro o fuori, e vogliamo conquistare il successo anche lì».