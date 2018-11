Assurdo calcio di rigore concesso dall’arbitro ungherese Kassai nella partita Manchester City-Shakhtar Donetsk

Forse con questo rigore che Vitor Kassai ha assegnato al Manchester City, Ceferin si convincerà che il VAR in Champions è necessario. L’arbitro ungherese ha infatti concesso un discutibile (eufemismo) penalty ai Citizen per un fallo in area di rigore su Sterling. La reazione del portiere ucraino Piatov è tra l’incredulo e lo sbigottito visto che l’attaccante di Guardiola inciampa da solo sul terreno di gioco e crolla a terra.