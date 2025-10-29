Kean Fiorentina, l’attaccante ha un feeling speciale con l’Inter: i numeri parlano chiaro. E l’ex Juventus punta a continuare il trend anche questa sera

Kean Fiorentina: l’attaccante viola tra il fascino di Milano e i ricordi nerazzurri. L’attaccante della Viola vuole prendersi la scena a ‘San Siro’

Il nome di Moise Kean continua a far parlare di sé, e non solo per le sue prestazioni in campo. L’attaccante della Fiorentina vive un momento di grande intensità personale e professionale, legato a doppio filo con Milano, città che considera la sua seconda casa. Il rapporto tra Kean e la Fiorentina è cresciuto rapidamente, ma il legame con il capoluogo lombardo resta forte, sia per motivi sportivi sia per la passione che il giocatore nutre per la scena musicale milanese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Kean avrebbe mostrato un’attitudine fuori dal comune negli ultimi giorni, chiedendo con insistenza di essere schierato anche contro il Milan, nonostante non fosse ancora al meglio della condizione. Una voglia di esserci che racconta tutto del suo spirito combattivo e della volontà di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Fiorentina di Pioli.

Ma se il presente parla viola, i ricordi più forti di Kean a Milano appartengono all’altra sponda del Naviglio. Contro l’Inter, infatti, l’attaccante si è spesso esaltato, e la memoria corre a quella data particolare: 6 febbraio, giorno del recupero della quattordicesima giornata di campionato. In quella occasione, Kean Fiorentina fu decisivo, segnando una doppietta nello spettacolare 3-0 con cui i viola travolsero la squadra di Simone Inzaghi al Franchi. Una prestazione che fece impazzire i tifosi e mise in evidenza tutto il suo potenziale.

Kean e il futuro tra Firenze e Milano

Oggi, Kean appare completamente immerso nel progetto viola, ma le voci di mercato non si spengono. In ambienti vicini al club si parla di un possibile interesse del Milan per la prossima stagione. Un’ipotesi ancora lontana, ma che alimenta il dibattito sul futuro dell’attaccante. Per ora, però, l’obiettivo è chiaro: continuare a segnare con la maglia della Fiorentina e confermare i progressi mostrati in questo avvio di stagione.

Accanto a lui, anche Albert Gudmundsson sta vivendo un momento di crescita importante. Il tecnico Stefano Pioli lo considera una risorsa preziosa, e il gol realizzato a Vienna ne è la prova.

Ma, inevitabilmente, i riflettori restano puntati su Kean: il talento italiano capace di accendersi nelle notti che contano, tra nostalgia milanese e la voglia di conquistare Firenze a suon di gol. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano