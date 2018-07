L’ultima mossa di Raiola: offerto lo juventino Kean al Napoli?

Nome a sorpresa nel mercato del Napoli: Mino Raiola offre Moise Kean, attaccante in forza alla Juventus. Bianconeri disposti alla cessione, ma ad una condizione…

Mentre quasi tutte le big di Serie A concludono i grandi botti di mercato, il Napoli resta a guardare in attesa di piazzare il suo. Probabilmente un attaccante, secondo quanto riportato dalla stampa ormai da diverse settimane, anche se difficilmente si tratterà di un grandissimo nome o di un grande ritorno come quello di Edinson Cavani dal Paris Saint-Germain. Piuttosto, riportano stamane le indiscrezioni, gli azzurri potrebbero decidere di puntare su di un giovane di assoluto valore e molti indizi porterebbero addirittura al classe 2000 Moise Kean, attaccante della Juventus in prestito nell’ultima stagione all’Hellas Verona e reduce da un grande Europeo Under 19 (quattro gol in cinque partite) concluso al secondo posto. Kean sarebbe uno dei nomi vagliati dalla dirigenza partenopea, il suo nome sarebbe stato proposto al Napoli direttamente dal suo procuratore, un tale Mino Raiola.

Resta da affrontare il nodo relativo alla trattativa con la Juventus, che vorrebbe sì cedere la punta di origini ivoriane (per lui zero possibilità di trovare un posto in squadra quest’anno), ma soltanto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e – soprattutto – inserendo nel contratto di cessione una clausola di recompra. Difficilmente il Napoli si piegherà ad una condizione del genere, ma è pur vero che tra i tanti profili in circolazione, quello di Kean in assoluto è quello che più di tutti si avvicina alla filosofia del mercato azzurro impostata su nomi giovani e a costi accettabili. Non è un caso che l’altro nome avvicinato di recente ai partenopei nelle ultime settimane sia quello di un altro giovane di assoluto valore: lo spagnolo Rodrigo del Valencia, valutato però ben più di 20 milioni di euro…