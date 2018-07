Tutti pazzi per Kean: la Juventus lo cede solo a determinate condizioni

Moise Kean al centro delle voci di calciomercato: il giovane attaccante della Juventus, messosi in luce agli Europei Under 19, può partire soltanto a determinate condizioni

Andrea Favilli, Luca Clemenza e… Moise Kean. Alle spalle di Cristiano Ronaldo c’è un esercito di giovani juventini pronti a spiccare il volo: per loro le possibilità di rimanere in bianconero però sono pressoché nulle. Così, se i primi due si sono messi in luce nella tournée juventina negli USA in questi giorni, per il terzo – nell’ultima stagione in prestito all’Hellas Verona – si sono accesi i riflettori dell’Europeo Under 19, perso ieri dall’Italia in finalissima contro il Portogallo. Per la punta di origini ivoriane – quattro gol in cinque gare nell’Europeo di categoria – non mancherebbero al momento le offerte sul piatto in casa Juventus: si lavora ad un affare tecnicamente difficile, ma comunque interessante, che potrebbe lasciare il calciatore – assistito dal super-procuratore Mino Raiola – in orbita bianconera.

Sulle prime due offerte pervenute alla Juventus, quella degli spagnoli del Leganes e quella dei francesi del Monaco, ci sarebbero per ora forti perplessità: manca prima di tutto l’accordo tra il calciatore e le società in questione e poi, in secondo luogo, non ci sarebbero gli estremi anche per l’accordo con la Juve stessa. Ad oggi le richieste bianconere sono chiare: Kean può andare via a titolo definitivo solo per un’offerta superiore ai 20 milioni di euro (qualcuno in più dei 15 chiesti appena un paio di settimane fa) e – soprattutto – solo tramite l’inserimento di una clausola di ricompra. Tradotto in altri termini: la Juve non vuole privarsi del tutto del primo 2000 a segnare un gol in Serie A.