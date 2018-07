Kean, la Juve fissa il prezzo per la cessione

Moise Kean può lasciare la Juventus: sul calciatore classe 2000 ci sono Leganes e Monaco. Ecco la richiesta del club bianconero

Nonostante la retrocessione del suo Hellas Verona, Moise Kean, attaccante della Juventus in prestito alla squadra gialloblù nell’ultimo campionato, ha fatto vedere buone cose. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe molti estimatori all’estero, su tutti Leganes e Monaco. La Juventus avrebbe così stabilito il prezzo per la cessione: 15 milioni di euro. Il suo procuratore, Mino Raiola, starebbe già lavorando per trovare una nuova sistemazione al talento classe 2000. Novità potrebbe giungere nei prossimi giorni.