Roma, De Rossi studia le mosse contro il Bayer Leverkusen: pressione su Xhaka e sfruttare le corsie – la STRATEGIA

La Roma prepara la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: la strategia di De Rossi per battere i tedeschi

Giovedì sera la Roma scende in campo in semifinale di Europa League con il non facile compito di fermare il Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso arriva alla sfida fresca di vittoria del Meisterschale e soprattutto vicina a chiudere la stagione da imbattuta.

Per questo motivo Daniele De Rossi sta lavorando con attenzione alla strategia dei giallorossi. La Gazzetta dello Sport individua due aspetti chiave per poter superare i tedeschi: il primo è cercare di fermare Xhaka. Il centrocampista è il principale motore di gioco delle aspirine e andrà pressato, cercando il raddoppio ogni volta che è possibile, andando a prenderlo in ogni posizione del campo. Il secondo aspetto è quello di sfruttare gli spazi sugli esterni. Le ali del Leverkusen sono pericolosissime, ma possono concedere spazio alle loro spalle: verticalizzare subito e cercare il cross potrebbe essere una mossa chiave.