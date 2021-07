Keita all’Inter: destino legato a Sanchez e Pinamonti

L’Inter pensa a Keita per l’attacco. Il senegalese arriverebbe però con la cessione di uno tra Pinamonti o Sanchez

L’Inter mette nel mirino Keita Balde per l’attacco di Inzaghi, con l’agente dell’attaccante ieri in sede per parlare con la dirigenza nerazzurra.

Federico Pastorello ha confermato il gradimento della dirigenza e di Inzaghi per il giocatore, ma tutto dipenderà dalle uscite come scrive il Corriere dello Sport. La pista comunque al momento non sarebbe calda, anche perché l’Inter prima di accelerare per il ritorno di Keita dovrebbe cedere uno tra Pinamonti o Sanchez. Il senegalese spingerebbe comunque per l’avventura bis in maglia nerazzurra.