Keita Balde dal cuore d’oro: trova casa a 150 senegalesi

Bellissimo gesto di Keita Balde che ha trovato casa a 150 senegalesi in difficoltà a Lleida, vicino Barcellona

Keita Balde dal cuore d’oro. L’ex attaccante dell’Inter ha teso la mano a 150 senegalesi in difficoltà a Lleida, vicino a Barcellona. Lo stesso centravanti del Monaco spiega cosa ha fatto al Corriere della Sera.

«Mi sono commosso per la vicenda e ho iniziato pensare a come risolvere il problema. Sono nato da genitori africani che hanno dato tutto per arrivare in Europa e dare un futuro migliore ai loro figli: per questo quando vedo situazioni del genere provo sempre ad aiutare. L’ho fatto con tutto il cuore, perché mi ritengo un ragazzo di cuore: non era una cosa pensata per finire su Instagram, ma per risolvere un problema. C’erano questioni burocratiche che stavano complicando le cose e sono dovuto uscire alla luce. È andata bene così. Darei tutti i soldi che ho guadagnato in questi anni, se servissero a far sparire il razzismo. Ma dipende dall’educazione e dai valori delle persone».