Keita Baldé ha chiarito alcuni aspetti sul suo trasferimento dalla Lazio al Monaco avvenuto la scorsa estate: il giocatore senegalese precisa di non aver mai conosciuto un agente portoghese…

Keita Baldé è tornato a parlare della lunga trattativa che lo ha portato, nella scorsa estate, a lasciare la Lazio. Destinazione Monaco, club che riuscì ad accontentare le richieste economiche di Claudio Lotito (ai biancocelesti sono andati 30 milioni più eventuali bonus). Il giocatore senegalese, volendo smentire l’influenza di un agente portoghese (il riferimento indiretto è a Jorge Mendes) sul suo trasferimento, ha chiarito: «Ancora oggi leggo di fantomatiche trattative di mercato agevolate dalla presenza di un agente portoghese che non ho mai incontrato e con cui non ho mai parlato in vita mia» le sue parole sul canale ufficiale Twitter.

Keita ha poi aggiunto: «Per questo vorrei precisare che l’unica persona che si è occupata del mio trasferimento dalla Lazio al Monaco e che si occupa quotidianamente dei miei affari da 3 anni a questa parte è il mio manager Roberto Calenda. Vi chiedo per tanto di rispettare le mie scelte e il mio lavoro senza inventare storie fantasiose riguardanti personaggi che non ho mai visto in vita mia. Grazie».

Per questo vorrei precisare che l’unica persona che si è occupata del mio trasferimento dalla Lazio al… — Keita Baldé (@keitabalde14) April 27, 2018