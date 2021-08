Keylor Navas: «Concorrenza Donnarumma? La gente non ci crede»

Keylor Navas ha parlato a Radio Columbia degli obiettivi del PSG, tra i vari argomenti anche quello della concorrenza con Donnarumma

Sana competizione. Keylor Navas ha parlato a Radio Columbia della stagione che attende il suo PSG, che si è rinforzato con l’arrivo di Leo Messi, Sergio Ramos e Gianluigi Donnarumma:

SU MESSI – «Leo è una grande persona. Lo conoscevo dai tempi in cui giocavamo contro ma ora che condividiamo lo spogliatoio è molto bello perché vedo che è un ragazzo umile, semplice e laborioso. Ha un dono che Dio gli ha fatto diverso da tutti gli altri, ma in allenamento lavora molto e questo ci motiva».

SULLA CONCORRENZA CON DONNARUMMA – «La gente crede che io non abbia concorrenza. C’è sempre un altro portiere che vuole giocare e sarà sempre così. Mi sento bene e mi sto impegnando molto, lavoro ogni giorno . Tutti vogliamo giocare ogni partita e io non faccio eccezione. Non mi hanno mai regalato nulla e voglio solo competere per ottenere il 100%».

