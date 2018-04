Keylor Navas, l’eroe per caso che ha imparato da un trapezista

Il curioso caso di Navas, portiere del Real Madrid, che il 1 settembre 2015 era pronto per il Manchester United. E ai tempi del Levante pagò un artista del circo per migliorare nelle uscite alte

Non chiamatelo brutto anatroccolo. Keylor Navas è ormai l’intoccabile portiere titolare del Real Madrid. Chiedere a Gonzalo Higuain per informazioni, che si è visto parare un tiro praticamente in rete da pochi passi nella sfida dell’Allianz Stadium di martedì scorso. E pensare che il numero 1 di nazionalità costaricana era già pronto il 1 settembre 2015 a cambiare aria: doveva andare al Manchester United nell’affare che avrebbe portato De Gea al Real Madrid. Il resto è storia: l’affare saltò per un cavillo burocratico e Navas, già sul taxi che lo portava all’aeroporto, venne richiamato dalla dirigenza madrilena e non prese nemmeno l’aereo.

Con Zidane ha già vinto due Champions League e sono numerosi gli aneddoti riguardanti la sua carriera. Sin dai tempi in cui era il portiere del Saprissa e girava gran parte dello stipendio alla madre, ma sopratutto risalenti alla militanza nel Levante. Egli pagava di tasca propria un trapezista, Gerardo Pascual, del circo Carampa di Valencia per migliorarsi nelle uscite alte e nelle acrobazie, un duro lavoro che lo ha portato ad essere – anni dopo – uno tra i migliori portieri del mondo. Tanto da diventare intoccabile, anche per lo stesso Zidane. «Il mio portiere è Navas, punto e basta. Io voglio rivincere la Champions con chi mi ha fatto vincere le prime due» disse Zizou quando si oppose all’acquisto del portiere basco Kepa.