Khedira-Juve: mercato di Paratici in entrata bloccato, il tedesco s’impunta e rifiuta la buonuscita proposta dalla società bianconera

Il mercato sta per volgere al termine, ma la Juve ancora non è riuscita a risolvere l’intricata situazione di Sami Khedira. Come è già noto il tedesco non rientra nei piani di Andrea Pirlo già da tempo, ma la risoluzione del contratto ancora non è arrivata.

Il centrocampista ha un contratto fino al 2021 da 6,5 milioni di euro a stagione. Il Corriere dello Sport riporta che la Juve abbia presentato l’offerta di buonuscita pari a 2,5 milioni che però Khedira ha rifiutato.