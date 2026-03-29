Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Sarebbe una maxi plusvalenza per i bianconeri

Il destino di Khéphren Thuram, centrocampista francese della Juventus, si intreccia in modo diretto con il finale di stagione dei bianconeri. Secondo La Gazzetta dello Sport, le prossime otto giornate saranno decisive per capire se il figlio d’arte resterà al centro del progetto juventino oppure diventerà uno dei nomi caldi del mercato estivo. Il punto di svolta è rappresentato dalla qualificazione alla prossima Champions League: raggiungere il quarto posto significherebbe blindare il giocatore e accelerare i discorsi per un rinnovo, mentre un mancato accesso alla coppa più importante potrebbe aprire scenari diversi, anche in chiave cessione. La rosea sottolinea infatti che il club considera Thuram un pilastro del gioco di Luciano Spalletti, ma allo stesso tempo sa che senza gli introiti europei potrebbe essere costretto a fare scelte pesanti sul piano economico.

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Acquistato dal Nizza nel 2024 per circa 20 milioni di euro, oggi Thuram viene descritto come uno degli elementi più cresciuti nella stagione juventina. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il centrocampista percepisce attualmente circa 2,3 milioni di euro, uno degli stipendi più bassi tra i titolari della rosa, e ha già messo insieme 38 presenze, 3 gol e 4 assist. Numeri che spiegano perché alla Continassa si ragioni su un possibile adeguamento contrattuale. Allo stesso tempo, proprio questa crescita lo rende un profilo molto appetibile all’estero: in particolare dalla Premier League arrivano segnali di interesse, con il Manchester United indicato come il club più attento e il Liverpool sullo sfondo.

Il discorso, quindi, è doppio. Sul piano tecnico, Spalletti vorrebbe ripartire da lui per costruire una Juve più forte e più fisica. Sul piano economico, però, il club sa che Thuram garantirebbe anche una plusvalenza molto pesante in caso di vendita. In quest’ottica, la qualificazione alla Champions non vale soltanto prestigio sportivo: vale la possibilità di trattenere uno dei giocatori più preziosi della rosa e continuare a costruire il nuovo ciclo senza sacrifici eccellenti.