Kings League European Finals, Piqué sicuro su PSG Inter: «Partita equilibrata soprattutto per quell'aspetto» - Calcio News 24

Kings League European Finals, ecco le dichiarazioni in zona mista di Pique su quella che sarà la finale di oggi

(Giuseppe Colicchia inviato all’Inalpi Arena) A Torino in vista della Kings League European Finals, l’ex centrocampista del Barcellona Pique ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in zona mista per parlare anche della finale.

PSG INTER – «Staremo a vedere ormai è una partita abbastanza importante. Sono abbastanza equilibrate dove decidere o l’uno o l’altro. No, non lo so. Sono due grandi squadre, con grandi giocatori. Poi ho passato molti anni con Dembelè nello spogliatoio però che vinca il migliore»

LEGGENDA – «Una delle leggenda che mi piace molto è Francesco Totti. Pallone d’oro? Io preferisco uno del Barcellona. Lamine è il migliore»