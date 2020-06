Kjaer: «Ottimo rapporto con Pioli, la squadra sta migliorando»

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rapporto che ha con mister Pioli e dei progressi della squadra

PIOLI – «Ho sempre avuto un buonissimo rapporto col mister, mi ha subito messo dentro e mi ha dato il massimo di quello che può darmi un allenatore. Ho solo parole positive per lui».

PROGRESSI – «Contro il Lecce abbiamo dimostrato grandi miglioramenti, abbiamo creato tante occasioni da gol, e siamo riusciti a migliorare nelle situazioni in cui mancava l’ultimo passaggio. Fisicamente siamo stati meglio a Lecce che a Torino e dobbiamo continuare così. Questa è l’ultima settimana per lavorare un po’ di più, poi ci sono solo partite e tempo per recuperare, allora io spero che possiamo continuare così e andarci a prendere una vittoria domenica».