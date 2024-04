Klopp sceglie De Zerbi: «Grande rispetto per quello che ha fatto»

Le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, su Roberto De Zerbi, tra i candidati per sostituirlo sulla panchina dei Reds

In un turno decisivo per la Premier League si incrociano le strade del Liverpool, Jurgen Klopp e Roberto De Zerbi. I Reds vincono con il Brighton e, grazie al pareggio tra City e Arsenal, ritornano al primo posto. A fine partita il tecnico tedesco, che a giugno lascerà il club, ha parlato del suo collega italiano, tra i favoriti con Amorin a prendere il suo posto in panchina. Di seguito le sue parole, riportate dall’Agi, che hanno un tono da quasi passaggio di consegne.

«Ho detto a De Zerbi di continuare a ribaltare il mondo del calcio. Lo seguirò a distanza, rispetto davvero tanto quello che ha fatto. il Brighton ha perso Alexis Mac Allister e Moises Caicedo ma lui riesce a mettere su una squadra così, ha fatto un lavoro incredibile. Abbiamo giocato la nostra migliore partita contro di loro da quando ci affrontiamo e questo mi fa ancora più felice».