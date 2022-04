Klopp elogia Emery: «È un allenatore di livello mondiale»

Alla vigilia della semifinale di andata di Champions League Klopp ha elogiato Emery: «È un allenatore di livello mondiale»

In conferenza stampa alla vigilia di Liverpool Villareal, andata della semifinale di Champions League, Jurgen Klopp ha degli avversari e il loro allenatore, Unai Emery.

ATMOSFERA – «Abbiamo bisogno di un’atmosfera e di una prestazione simile a quella del 2019 con il Barcellona. Serve una grande partita, dobbiamo essere al top. Se una semifinale in questa competizione fosse facile, ci sarebbe qualcosa di strano. È buono quando giochi la prima partita in trasferta, perché puoi giocarti la qualificazione a casa tua davanti al proprio pubblico. Per questo domani serve una partita top da parte nostra e che il pubblico ci sostenga».

EMERY – «È un allenatore ossessionato dai dettagli, che si prepara a tutte le diverse situazioni di gioco ed è quel che sta facendo la sua squadra. È un tecnico di livello mondiale».